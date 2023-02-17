

محمود عيسى



حلت الكويت في المركز الخامس خليجيا والـ 30 عالميا ضمن قائمة أغنى 50 دولة في العالم من حيث حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على قائمة اطلس العالم وفقا لتقرير النظرة المستقبلية للاقتصادات العالمية لعام 2022 الصادر عن الأطلس، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل 53.84 ألف دولارا، إذ تم تقدير الناتج المحلي للبلاد بـ 301 مليار دولار، وطبقا لمؤشر تكافؤ القوة الشرائية وحصة الفرد مقومة بالدولار العالمي بالأسعار الحالية.



وقد دخلت دول مجلس التعاون الخليجي الست القائمة، حيث جاءت قطر في المركز الأول والرابع عالميا بواقع 123.04 ألف دولار، ثم الإمارات بالمركز الثاني خليجيا والسابع عالميا بواقع 81.75 ألف دولار، وتبعتها البحرين ثالثا و21 عالميا بواقع 60.53 ألف دولار، وتلتها السعودية بالمركز الرابع و24 عالميا بواقع 58.73 ألف دولار، وأخيرا سلطنة عمان بالمركز السادس خليجيا و45 عالميا بواقع 42.98 ألف دولار.

وقد تصدرت لوكسمبورغ القائمة العالمية لتحتل المركز الأول، حيث بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لديها 146.259 دولارا وتلتها سنغافورة في المركز الثاني بواقع 140.280 دولارا، فيما احتلت الولايات المتحدة المركز التاسع بواقع 78.421 دولارا.

وقال الأطلس في تحليله لمعايير التصنيف ان القصور الذهبية التي قد تعرضها الدول امام الجماهير قد لا تكون دائما القصة الكاملة وراء القيمة المالية لدولة ما، حيث انه بفضل العصر الرقمي الذي يعيشه العالم اليوم، يمكن أن تكشف دقة البيانات الاقتصادية الحديثة حاليا ما إذا كانت الدول الخاضعة للتصنيف تحقق نجاحا ماليا أو تخفي كارثة مقنعة.