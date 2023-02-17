

يدشِّن الوداد البيضاوي المغربي حملة الدفاع عن لقبه القاري من أرض مضيفه شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم، فيما يستهله وصيفه الأهلي المصري من أم درمان في ضيافة الهلال السوداني.



وفي «مجموعة الموت»، ثمة لقاء ديربي «سوداني ـ مصري» آخر، إذ يبحث الزمالك عن التعويض عندما يحل ضيفا على المريخ، بينما يصطدم الترجي التونسي بجاره شباب بلوزداد الجزائري.



ففي المباراة الأولى، سيضع الوداد خيبته العالمية خلفه ويفتتح مشواره القاري متأخرا، إذ يحل ضيفا ثقيلا على شبيبة القبائل اليوم على ملعب «5 جويليه» في العاصمة الجزائر، ضمن المجموعة الأولى، وودع الوداد مونديال الأندية على أرضه مبكرا، بعدما أقصي على يد الهلال السعودي بركلات الترجيح في ربع النهائي.



وتحيط الانتقادات بمدربه التونسي المهدي النفطي، إذ سيكون مطالبا بالفوز بعد سلسلة نتائج لا ترضي طموحات «شعب الحمراء».



من ناحيته، يتطلع «الكناري» إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للنيل من ضيفه القوي، بعدما عاد بتعادل سلبي ثمين من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الأولى، بينما تأجلت مواجهة الوداد مع فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي، ويلعب الأحد فيتا كلوب مع بترو أتلتيكو.



فك العقدة الزرقاء



ويستهل الأهلي وصيف النسخة الأخيرة مشواره بمواجهة الهلال غدا السبت على ملعب «الجوهرة الزرقاء» ضمن منافسات المجموعة الثانية في مباراة تقام من دون جماهير بسبب قرار الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) «لعدم استيفاء مرافق الملعب شروط استقبال المشجعين».



وغاب الأهلي عن الجولة الأولى حيث كان مقررا أن يستضيف كوتون سبور الكاميروني لارتباطه بمونديال الأندية وحل الأهلي فيها رابعا. ولن تكون مهمة الأهلي سهلة، إذ انه لم يستطع الفوز على مضيفه في 5 مواجهات سابقة، فتعادلا 4 مرات وفاز الهلال في واحدة.



في المقابل، يسعى الهلال الى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام صنداونز الجنوب أفريقي (0-1)، بفوز يعيده إلى المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل الى ربع النهائي.



وضمن المجموعة عينها، يحل صنداونز ضيفا ثقيلا على كوتون سبور، حيث يتطلع بطل 2016 إلى تحقيق الفوز الثاني تواليا، بغية الاقتراب من دور الثمانية.



لقاء الجريحين



وفي مواجهة الجريحين، يحل الزمالك ضيفا على المريخ اليوم في ملعب «شهداء بنينا» في مدينة بنغازي الليبية المعتمد أرضا للفريق السوداني.



وكان الزمالك والمريخ خسرا لقاءهما الافتتاحي بنتيجة واحدة 0-1 الأول على أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري، والثاني أمام مضيفه الترجي التونسي.



وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في مسابقات الأندية الأفريقية.



وفي «ديربي مغاربي» يستضيف شباب بلوزداد على ملعب «5 جويليه» الترجي، ورأى مدرب الأخير نبيل معلول أن فريقه يركز كثيرا على مواجهة بلوزداد، ووصفها بـ «الصعبة جدا»، معتبرا أن «المجموعة صعبة وستكون مفتوحة والفريق الذي يجيد تحقيق الفوز خارج أرضه ستكون له أفضلية».



الرجاء لتأكيد سطوته



الى ذلك، وبعد ظهوره القوي في الجولة الأولى، عندما اكتسح فايبرز الأوغندي بخماسية نظيفة، يسعى الرجاء البيضاوي المغربي إلى مواصلة انطلاقته القوية رغم مهمته الصعبة أمام مضيفه سيمبا التنزاني في دار السلام ضمن المجموعة الثالثة. ويعاني «النسر الأخضر» صعوبات كبيرة، أولاها الرحلة الشاقة للفريق إلى تنزانيا والطيران لساعات طويلة، وصولا إلى افتقاد المدرب التونسي منذر الكبير لعناصر عدة، إضافة إلى الطقس الحار جدا.



وحسب الإعلام التنزاني، فإن رئيسة البلاد سامية صولحو حسن قررت تحفيز النادي ماديا وخصصت مكافأة كبيرة نظير تحقيق الفوز على الرجاء والذهاب بعيدا في المسابقة.