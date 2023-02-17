الهولي: نحتاج لتطبيق مشاريع ابتكارية إبداعية داخل الميدان التربوي



عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان أن وزارة التربية حريصة على دعم المعلمين والمعلمات للمشاركة في المسابقات التي من شأنها تعزز روح المنافسة للكفاءات والكوادر التعليمية وكل الطاقات الإبداعية والابتكارية.



وقال السلطان، في كلمة له خلال رعايته وحضوره لحفل إعلان وتكريم الفائزين في مسابقة «معلم من ذهب» الذي اقامته جمعية المعلمين: يسعدني أن أكون بينكم في حفل إعلان وتكريم الفائزين بمسابقة معلم من ذهب والتي تقام في عامها الثاني على التوالي تشجيعا للمواهب من المعلمين والمعلمات وتعزيزا لثقافة الإبداع والابتكار في الميدان التربوي من خلال مشاريع الابتكارية التي تطبق في البيئة التعليمية في مجالاتها المختلفة (التكنولوجية ـ الحرفية ـ الفنية ـ التربوية)، مشيرا الى إن وزارة التربية تشارك دائما وتدعم المعلمين والمعلمات للمشاركة في مثل هذه المسابقات التي من شأنها تعزز روح المنافسة للكفاءات والكوادر التعليمية وكل الطاقات الإبداعية والابتكارية لما لها أثر وانعكاس بشكل مباشر على تطوير العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلبة والطالبات، مثمنا في الوقت نفسه دور جمعية المعلمين الكويتية في طرحها لمثل هذا المسابقات والمبادرات الابتكارية التي ستثري الميدان التربوي وتطويره.



من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي: يطيب لي بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، أن أرحب بكم في حفل إعلان وتكريم الفائزين في مسابقة «معلم من ذهب» وللعام الثاني على التوالي كأول مسابقة لتطبيق مسار المبادرات الداعمة للابتكار من أهل الميدان التربوي والمعلمين والمعلمات تحقيقا لرؤية الكويت 2035 وتطبيق المشاريع الابتكارية في البيئة التعليمية بمجالاتها المختلفة (التكنولوجية ـ الحرفية ـ الفنية ـ التربوية) والتي اطلقتها جمعية المعلمين في شهر أكتوبر الماضي وبتعاون مثمر في لجان التحكيم من كلية التربية بجامعة الكويت، وكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وذكر أن مسابقة معلم من ذهب هي النطاق العملي لتطبيق مسارات المبادرات الداعمة للابتكار، وجعل الابتكار ممارسة يومية ومنهجية عمل تدخل في صميم تفاصيل حياتنا المختلفة، مشيرا الى ان هذا ما حرصت عليه الجمعية عندما اطقت المسابقة للمساهمة في الارتقاء بالتعليم في ظل ما نشهده من مواقف تربوية نحتاج فيها إلى تطبيق مشاريع ابتكارية ابداعية داخل الميدان التربوي.



واضاف الهولي نتمنى لكل المشاركين في المسابقة التوفيق والسداد والحرص على الاستفادة من المشاريع الابتكارية والخبرة التي استفدتم منها من خلال المشاركة في تلك المسابقة لصالح العملية التربوية، معبرا في الوقت نفسه عن تقديري وشكري لرعاية وحضور الأستاذ أسامة السلطان وكيل وزارة التربية بالإنابة ونثمن مشاركة كلية التربية جامعة الكويت، وكلية التربية الاساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.