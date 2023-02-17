اعلنت «لجنة زكاة الدرج» استكمالها لمشروع تسديد أقساط الرسوم الجامعية لـ 770 طالبا وطالبة في قطاع غزة بدعم من «بيت الزكاة الكويتي».



وقال رئيس اللجنة عبدالقادر أبوالنور في تصريح لـ «كونا» ان المشروع بدأ تنفيذه منذ بداية الأسبوع الحالي بإشراف من «الجمعية الكويتية للاغاثة» في الكويت وبحضور رؤساء وممثلي الجامعات الفلسطينية بغزة.



وأضاف أبوالنور ان مشروع دفع الرسوم امتداد لمشروع تخريج 305 طلاب وطالبات بدعم من «الامانة العامة للأوقاف الكويتية» الذي تم تنفيذه الشهر الماضي تحت اشراف «الجمعية الكويتية للاغاثة».



وتقدم ممثلو الجامعات بالشكر العميق للكويت وبيت الزكاة الكويتي والجمعية الكويتية على دعم تسديد الطلاب اقساط دراستهم في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الاهالي في قطاع غزة.