الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأت العاصمة القطرية (الدوحة) باستقبال الوفود المشاركة في المباريات الإقصائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 لمنطقة غرب القارة، حيث تستضيف الدوحة منافسات البطولة بنظام التجمع، وسوف تقام المباريات الإقصائية من دور الـ 16 يومي 19 و20 الجاري، وربع النهائي يوم 23 فبراير، وقبل النهائي يوم 26 من الشهر نفسه، على ستادي الثمامة والجنوب.



وكان فريق ناساف الأوزبكي هو أول الواصلين إلى الدوحة وتبعه فريق الفيصلي السعودي، ويتواصل وصول الفرق تباعا اليوم على أن يكتمل عقد الواصلين الغد السبت تمهيدا لإقامة المباريات يومي الأحد والاثنين المقبلين.



ويشارك في مباريات دور الـ 16 ثمانية فرق، وهي: الهلال السعودي والريان القطري (المجموعة الأولى)، الشباب السعودي (المجموعة الثانية)، فولاذ خوزستان الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي (المجموعة الثالثة)، الدحيل القطري (المجموعة الرابعة)، الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي (المجموعة الخامسة)، وتم تحديد أماكن الإقامة للفرق الثمانية، وهي فنادق بولمان دوحة ويست باي لفريقي الهلال السعودي وناساف الأوزبكي، فيما سيكون فندق روتانا سيتي سنتر مقر إقامة فريقي الشباب الإماراتي وفولاذ خوزستان الإيراني، أما فريقا الشباب والفيصلي السعوديان فسيقيمان في فندق ويندام الدوحة ويست باي، بينما سيقيم وفد الاتحاد الآسيوي والحكام بفندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي.



وتقام المباريات على ملعبي الثمامة والجنوب، وتستضيف ملاعب جامعة قطر تدريبات الفرق الـ 6، فيما سيتدرب فريقا الدحيل والريان على ملعبيهما، بينما تستضيف ملاعب الإرسال تدريبات الحكام، وستكون التدريبات على فترتين صباحية ومسائية ووفقا لآخر التحديثات والتنسيق بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية من جهة والفرق المشاركة من جهة أخرى.



وعلى صعيد تذاكر المباريات، فتم طرحها للبيع بالفعل بداية من يوم الأربعاء الماضي، إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، وحددت أسعار التذاكر بفئتين، الأولى قيمتها 50 ريالا قطريا، والثانية قيمتها 20 ريالا قطريا.



مباريات قوية



هذا، وتنطلق منافسات دور الـ 16 يوم الأحد بالمواجهة القطرية الخالصة التي تجمع الدحيل بالريان في الـ 6:00 مساء على ستاد الثمامة، فيما يلتقي الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي في الـ 9:00 مساء على ستاد الجنوب، فيما يلتقي في يوم الاثنين الموافق 20 الجاري الفيصلي السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني في الـ 6:00 مساء على ستاد الثمامة، على أن يلتقي الهلال السعودي -حامل اللقب- مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في الـ 9:00 مساء على ستاد الجنوب، وستقام منافسات الدور ربع النهائي يوم 23 فبراير، فيما يلعب الدور نصف النهائي يوم 26 فبراير.



يشار إلى أن مباراة الذهاب من الدور النهائي سوف تقام يوم 29 أبريل المقبل على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل في سايتاما باليابان (أرض نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق).



فوز السد والعربي وقطر



هذا، وحقق السد فوزا غاليا على الغرافة بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في ختام مباريات الجولة الـ 14 من الدوري القطري لكرة القدم، سجل أهداف السد المحترف الجزائري بغداد بونجاح (هدفين) في الدقيقتين (8 و55)، والبرازيلي غيليرمي توريس (90)، فيما سجل هدف الغرافة لاعبه أحمد علاء في الدقيقة (26).



وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الغرافة عند 19 نقطة في المركز الخامس.



وفي مباراة ثانية، استعاد فريق نادي قطر نغمة الانتصارات بفوزه على الوكرة 2-1، وافتتح سبستيان سوريا التسجيل لقطر في الدقيقة الثالثة وأضاف زميله جاسم الجلابي الهدف الثاني في الدقيقة 43، فيما سجل هدف الوكرة يوسف عبدالرزاق في الدقيقة السادسة، وبذلك رفع قطر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد الوكرة عند 18 نقطة في المركز السادس.



وفي مباراة ثالثة، عزز العربي موقعه في وصافة الدوري بعد فوزه الصعب على الشمال بهدف نظيف أحرزه المهاجم السوري عمر السومة في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد العربي إلى 28 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الشمال عند 10 نقاط في المركز العاشر.