القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري، امس، على تضامن مصر مع الحكومة الكونغولية في مواجهة الجماعات الإرهابية، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، في دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار في الكونغو.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية كريستوف لوتندولا على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.



وأشار السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، حيث رحبا بتنامي مستوى العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.



ونوه الوزيران بأهمية العمل على الارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.



كما أعرب الجانبان عن الاهتمام بتوسيع التعاون الاقتصادي بما يتناسب مع طموح البلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري، وإنما يمتد لشراكة اقتصادية واستثمارية، مشيرين إلى أهمية تطبيق اتفاق التجارة الحرة الأفريقية، والتي من شأنها أن تعزز من مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.



وأشار الوزير سامح شكري إلى استعداد الجانب المصري للتعاون في مجال نقل الخبرات المصرية في القطاعات ذات الاهتمام للجانب الكونغولي، وحرصها على استشراف الإمكانات المتاحة لمشاركة المزيد من الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات في المشروعات القائمة في الكونغو الديموقراطية.