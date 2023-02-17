القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن فيروس ماربورج القاتل الذي ظهر مؤخرا في غينيا الاستوائية وتم إصدار الدليل الإرشادي للتعامل مع الحالات المصابة أو حتى المشتبه في إصابتها لا يوجد له أي علاج أو مضاد للفيروس وإنما يتم علاج أعراضه فقط بالعلاجات المتوافرة.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم إصدار الدليل الإرشادي لعلاج الحالات المصابة بفيروس ماربورج، وذلك على خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية ودولة غينيا الاستوائية وفاة 9 حالات والاشتباه في 16 حالة بفيروس ماربورج.



وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل عنوان «مهم للغاية وفوري» إنه في إطار خطة الوزارة للاستعداد المبكر لأي أحداث صحية غير عادية ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض في دول العالم فقد تم إصدار الدليل الإرشادي عن فيروس ماربورج، متضمنا التعريف بالمرض والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها وإجراءات التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، ان فيروس ماربورج المعروف سابقا باسم حمى ماربورج النزفية، هو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمى إلى نفس عائمة مرض فيروس الإيبولا وله قدرة عالية على إحداث تفشيات وبائية مع معدلات وفيات عالية وتم اكتشاف المرض عام 1967.



وتابعت وزارة الصحة والسكان: «ينتقل المرض إلى البشر من خلال خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والأدوات الملوثة وتحدث الإصابة للعاملين في القطاع الصحي عند الاتصال بالحالة بدون إجراءات احترازية».