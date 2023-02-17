انضم البصل الى قائمة السلع التي اصبحت اسعارها فلكية وسط تندر السوريين الذين بدأوا يطلقون النكات ويقارنون بين ارتفاع اسعاره والبورصة. وذهب بعضهم الى حد تأليف قصائد ساخرة حوله، بعد ان وصل سعر الكيلو الى 12 ألف ليرة سورية، ما جاوز سعر الموز. وشبه منشور ساخر على احدى الصفحات البصل بالفاكهة، وقال «فاكهة البصل تتصدر دوري الاسعار..وبات ينافس سعر الدواء وكشفيات الاطباء».



وعليه، حددت وزارة التجارة الداخلية تحدد سعر كيلو البصل بالجملة بـ 5500، وبالمفرق 6000 ليرة سورية. وتوعدت بمعاقبة كل مخالف لهذه الأسعار. وأنذرت من يحتكر المادة بمصادرة بضاعته وتغريمه واحالته إلى القضاء، حيث يتعرض لمضاعفة العقوبة التي تصل إلى الحبس لمدة 13عاما.



وكانت صحيفة «الثورة» نقلت عن عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين رئيس مكتب التسويق والتصنيع أحمد الهلال ارجاعه أسباب الارتفاع إلى عدم وجود المادة وفقدانها من الأسواق، مبينا أن الفلاحين تعرضوا في العام الماضي إلى خسارة كبيرة نتيجة زراعة كميات كبيرة في ظل عدم وجود طلب على المادة، الأمر الذي عرضهم لخسائر فادحة، معتبرا أنه السبب الرئيسي في عدم توافر المادة لهذا العام، مؤكدا أن الفلاح ليس لديه استعداد للخسارة على مدار موسمين متتاليين، الأمر الذي جعله يستبدله بزراعات اخرى.



واشار إلى أن الفلاحين أيضا تعرضوا هذا العام لخسارة في موسم الثوم نتيجة زراعة كميات كبيرة، حيث كان الطلب لا يوازي الكميات الكبيرة المنتجة، الأمر الذي عرض الفلاحين لخسارة جعلهم يتركون المحصول في الأرض لعدم وجود أسواق لتصريف المادة، محذرا من تكرار مشكلة البصل مع الثوم في الموسم القادم نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعته، وكذلك سوف يسري الأمر على محصول البطاطا حيث تباع من حقل الفلاح بـ 600 ليرة للكيلو ما سينعكس على غذاء السوريين والذي يتمثل في البطاطا، مبينا أن منع التصدير هو الذي سبب خسارة كبيرة للفلاحين.



بدوره، عضو لجنة سوق الهال محمد العقاد أوضح أن ارتفاع أسعار البصل إلى 12 ألف ليرة للكغ يعود إلى أن موسم البصل لم يكن جيدا وحتى قليل جدا وما من استيراد.