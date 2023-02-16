عواصم - وكالات: قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان جيش بلاده يراقب عن كثب المجال الجوي الأميركي بعد إسقاط منطاد التجسس الصيني.



واضاف بايدن في مؤتمر صحافي انه تم اسقاط 3 أجسام طائرة في الأجواء الأميركية والكندية الأسبوع الماضي ولا نعلم طبيعتها بعد.

وتابع: لا نعلم طبيعة الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها ولا مؤشر على ارتباطها ببرنامج تجسس للصين أو لدولة أخرى، مؤكدا انه "ليس لدينا أي دليل على حدوث زيادة مفاجئة في عدد الأجسام الطائرة في الأجواء الأميركية".



وأضاف: سأشارك مع الكونغرس معلومات سرية عن الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها فور اكتمال تحقيقاتنا.



وقال الرئيس الأميركي: سنسقط أي أجسام طائرة تشكل تهديدا لنا وسننفذ مزيدا من الإجراءات لتحسين قدرتنا على اكتشافها.



واستطرد: نسعى إلى المنافسة وليس النزاع مع الصين وسندير هذه المنافسة بشكل مسؤول كي لا تتحول إلى مواجهة.



وقال: سنبقي حلفاءنا على اطلاع بشأن الأجسام الطائرة، ولن نعتذر عن إسقاط المنطاد الصيني. وتابع: استطعنا حماية المواقع الحساسة ضد جمع المنطاد الصيني لأي معلومات عنها.