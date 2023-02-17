بعد أربعة أعوام على اعتراف الولايات المتحدة مع معظم حلفائها بالمعارض الڤنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لبلده وشنها حملة لإطاحة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، فشلت خطة واشنطن إذ لايزال هذا الأخير في الحكم بسبب حسابات خاطئة في إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن، حسبما قال صناع قرار حاليون وسابقون لوكالة فرانس برس.



ويمثل بقاء مادورو على رأس السلطة في ڤنزويلا فشل السياسة الأميركية الهادفة إلى إسقاطه، خصوصا بعد حل الحكومة التي نصبت نفسها والمدعومة من واشنطن. وتؤكد الولايات المتحدة أنها لاتزال تعتبر مادورو غير شرعي، لكن حتى أشد خصومه يعترفون بأن المعادلة تغيرت.



في مقابلات أجرتها وكالة فرانس برس، تحدث صناع قرار حاليون وسابقون عن حسابات خاطئة أجرتها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بشأن قوة مادورو وفعالية المعارضة ثم إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن التي تغيرت أولوياتها بعد بدء غزو روسيا لأوكرانيا.



وقال فريدي غيفارا الذي كان عضوا في الفريق المعارض الذي تفاوض مع الحكومة اليسارية في مكسيكو، إن نقطة تحول حدثت في مارس عندما سافر ممثلو بايدن إلى كراكاس والتقوا بمادورو وليس بخوان غوايدو الذي تعترف به واشنطن رئيسا مؤقتا.



وأضاف «نحن ندرك طبعا أننا لسنا محور العالم ونفهم المشاكل التي تنجم عن الحرب في أوكرانيا. لكن أعتقد أن القيام بذلك كان خطأ كبيرا جدا وفادحا».



وتابع بشأن انهيار حكومة غوايدو «لن أقول إن ذلك حدث بناء على سياسة أميركية، لكن أعتقد أنه كان هناك أشخاص ضمن الحكومة الأميركية أرادوا أن يحصل ذلك».



واعتبر أن «البعض يعتقدون ببساطة أن المشكلة الڤنزويلية معقدة جدا وأنه من الأسهل قبول نظام استبدادي والتعامل معه على هذا الأساس».



في أكتوبر، تبادل مادورو والولايات المتحدة سجناء، وفي الشهر التالي خففت إدارة بايدن العقوبات للسماح لمجموعة شيفرون باستئناف الاستخراج المحدود للنفط في ڤنزويلا، كجزء من محاولة للإبقاء على الأسعار العالمية منخفضة مع ضغط الغرب لفرض عقوبات على روسيا.

«خطأ في التوقيت، خطأ في الاستراتيجية»



بعد ثلاثة أسابيع على اعتبار ترامب مادورو غير شرعي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة النفط الحكومية الڤنزويلية مع توجيه عائدات فرعها الأميركي «سيتغو» إلى حكومة غوايدو المؤقتة.



وقالت كاري فيليبيتي المسؤولة الكبيرة حول شؤون ڤنزويلا في وزارة الخارجية الأميركية خلال عهد ترامب إن صناع القرار الأميركيين كانوا يعتقدون أن التغيير كان سيأتي في غضون أسابيع أو أشهر. وأوضحت أن «هذا يعني أن تأثيرنا رغم قوته الشديدة بسبب تلك العقوبات، لا يمكن زيادته لأنه وصل فورا إلى الذروة». وأضافت «في بعض النواحي، نتج عن الخطأ في التوقيت خطأ في الاستراتيجية».



وحذر ترامب من أن «جميع الاحتمالات مطروحة على الطاولة»، ما اعتبره بعض الڤنزويليين تهديدا بشن غزو لكن هناك القليل من الأدلة على أي تفكير جدي في استخدام القوة.



وفر أكثر من سبعة ملايين شخص من ڤنزويلا ذات الاقتصاد المتدهور. لكن حتى مع السخط الشعبي، قالت فيليبيتي إن الولايات المتحدة قللت من تقدير المدة التي يمكن أن يحكم فيها مادورو بفضل مؤيديه.



وأضافت «بما أنهم علموا أن بإمكانهم التعامل مع نظام العقوبات، تمكنوا من القيام بذلك ولم يعد بإمكاننا تهديدهم لإجبارهم على تغيير سلوكهم».

سجل حقوقي «مروع»



سبق أن أعرب مادورو، الذي كان سائق حافلة ونقابي تولى الرئاسة خلفا لهوغو تشافيز عندما توفي قبل عشرة أعوام، عن حرصه على إصلاح العلاقات مع واشنطن.



وقال النائب الديموقراطي جيم ماكغوفرن «فكرة أن الولايات المتحدة كانت قادرة بكبسة زر أن تغير الواقع في ڤنزويلا لم تكن واقعية بالأساس».



واعتبر أن سجل مادورو في مجال حقوق الإنسان «مروع»، مشيرا إلى أن حملة العقوبات «تبدو وكأنها تعاقب الڤنزويليين العاديين بطريقة شديدة القسوة».



يلاحظ مؤيدو العقوبات أن ڤنزويلا كانت تعاني أساسا من نقص السلع الأساسية قبل العام 2019.



وقال الموفد الأميركي الخاص إلى ڤنزويلا خلال عهد ترامب إليوت أبرامز إن بايدن «تخلى ببساطة» عن المعارضة التي وصفها بأنها «انعكاس مذهل» للإدارة التي تدعي أنها تعطي الأولوية لحقوق الإنسان وتتحدى شركات الوقود الأحفوري.



واعترف أبرامز بأن مادورو المدعوم من كوبا والصين وروسيا لايزال صامدا. أضاف «لا أرى فرصة على المدى القصير لإقالته».



انتظار انتخابات 2024



منذ العام 2019، تبدل المشهد الإقليمي بشكل كبير مع استبدال أعداء مادورو برؤساء يساريين في كولومبيا والبرازيل المجاورتين.



وقبل عامين، غير الاتحاد الأوروبي، بقيادة مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، موقفه بشأن الاعتراف بغوايدو.



وقال رئيس قسم دراسات أميركا اللاتينية في جامعة «رايس» مارك ب. جونز إن الحاجة للنفط بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير» بشأن السياسة الأميركية حول ڤنزويلا والتي كان بايدن بالأساس فاترا تجاهها.



وتوجه المعارضة حاليا تركيزها إلى انتخابات العام 2024 وتضغط من أجل إجراء تصويت عادل. لكن قلة هم الذين يتوقعون أن يتخلى مادورو عن السلطة.



وحذر غيفارا من أنه بدون استراتيجية أكبر، يمكن أن يكون العام 2024 تكرارا للعام 2019، موضحا «يبقى زعيم المعارضة مدعوما من الناس في الشوارع ومعترفا به من سائر دول العالم، مادورو غير معترف به، ويبقيان في السلطة».