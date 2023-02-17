

عواصم - وكالات: تعطلت حركة الطيران الجمعة في ثمانية مطارات ألمانية أبرزها مطارا فرانكفورت وميونيخ، بسبب إضراب موظفين في سياق مفاوضات متوترة بشأن الأجور.



في مطار فرانكفورت، وهو الأكبر في ألمانيا، «الوضع هادئ جدا، لا يوجد تقريبا أي مسافر في القاعات» فيما يتوقع وصول أو إقلاع نحو عشر رحلات فقط الجمعة مقابل الآلاف في الأيام العادية، على ما قال الناطق باسم الشركة المشغلة للمطار «فرابورت» ديتر هوليك لوكالة فرانس برس.



وفي مطار ميونيخ، ستتوقف الرحلات حتى الساعة الواحدة من صباح غد السبت، أي ستتأثر أكثر من 700 عملية إقلاع وهبوط، حسبما أعلنت الناطقة باسم الشركة المشغلة كورينا بورن.



إلا أن ذلك لن يؤثر على حركة الرحلات الطبية والفنية والرحلات الطارئة لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي يبدأ الجمعة.



وجاء تنظيم الإضراب لإحداث «تداعيات قوية، خصوصا على الرحلات الداخلية، تتراوح بين التأخير والإلغاء، وحتى التوقف الجزئي لحركة المرور»، بحسب بيان صدر امس الاول عن نقابة العاملين في الخدمات الألمانية «فيردي».



وقالت نائبة رئيس النقابة كريستين بيلي في بيان «يضغط العمال معا على أرباب العمل لأن المفاوضات لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وتقود نقابة «فيردي» حاليا مفاوضات فرعية لعمال القطاع العام وموظفي المطار وعناصر الأمن الجوي، للمطالبة بتحسين الأجور للتعويض عن تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع التضخم.



ويطال إضراب موظفي المطارات في ألمانيا مطارات مدن بريمن ودورتموند وفرانكفورت وهامبورغ وهانوفر وميونيخ وشتوتغارت ولايبزيغ.



وأكدت بيلي «يجبر التضخم وأسعار الطاقة المرتفعة وأسعار السلع الغذائية، العديد من العمال على العيش في عدم استقرار».