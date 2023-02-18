استضافت «منصة X» في المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» المخرج الكويتي جاسم المهنا في جلسة بعنوان «أن نسرد قصصنا: وجهة نظر المخرج في القصص العربية»، تحدث فيها المهنا عن أثر القصص العربية على مخرجات السينما والدراما في عصرنا الحديث، ومدى تأثير هذه القصص في الجمهور، مشددا على أهمية قصصنا الأصيلة، وقيمة ثقافتنا العربية بشكل عام في رفد السينما والدراما بالعديد من الروائع.



استهلت الجلسة بعرض العديد من أعمال جاسم المهنا، كمسلسل «الناموس» الذي عرض في رمضان 2021م، ومسلسله الأخير «الصفقة» الذي يعرض على منصة نيتفلكس، حيث قال المهنا: «الصفقة قصة مستوحاة من الواقع الكويتي، انتقلت بها من المحلية للعالمية، وقد ترجم الفيلم وعرض في 190 دولة حول العالم» من هذه الفكرة شدد المهنا على فكرة أن القصص المحلية قادرة على الانتشار عالميا، وكي يحدث هذا يقول المهنا: «ثق بهويتك العربية، وستصل للعالمية».



تحدث المهنا أيضا عن بدايات شغفه حين كان يمسك كاميرته البسيطة ويجمع أبناء عمه ويوزعهم محاولا تقمص دور المخرج، ثم انتقاله لنيوزيلندا وقضائه سبع سنوات لدراسة الإخراج السينمائي هناك، وشارك المهنا مع جمهور منصة X العديد من الذكريات المتعلقة بشغفه وحرفته، منها زيارته للجمعية الأميركية للمخرجين، وحديثه مع أحد كبار المخرجين هناك حول نقطة الانطلاق إلى العالمية، وتذكره لنصيحة هذا المخرج أن كل أعلام هوليوود بدأوا قصتهم في بلدانهم ولم يبدأوا في هوليوود.



وتوقف المهنا عند ضرورة الإيمان بالكوادر المحلية وأبناء الوطن في دفع عجلة الفن والسينما إلى الأمام، واستشهد في حديثه هذا بمسلسله الناموس الذي كان 90% من فريق عمله من الكويت، وقال في هذا السياق: «كان مدير تصوير الناموس من أميركا، شخص متواضع غير معروف كثيرا هناك، بعد أن عرض المسلسل، قام هذا الرجل بعرض صور منه في هوليوود، افتتنوا هناك بالصور، وتعاقدوا معه ليصور فيلم زومبي 3 المعروف عالميا، لذلك فإن الصورة من الكويت هي التي قادت مدير التصوير للمشاركة في أحد أشهر الأفلام عالميا».