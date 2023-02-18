التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الجمعة مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بيلاوال زرداري، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 59 لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي تنعقد أعماله في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



حيث جدد وزير الخارجية خالص تعازي الكويت قيادة وحكومة وشعبا لباكستان وقيادتها وشعبها الصديق لسقوط ضحايا الفيضانات والسيول المدمرة التي اجتاحت البلاد.



كما تناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التحديات الأمنية إقليميا ودوليا بما فيها التطورات الراهنة في أفغانستان.