التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الجمعة مع رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة د.محمد إشتيه، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ 59 المنعقدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية بما فيها العدوان الوحشي الأخير الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقدس ومقدساتها ولقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبحث أطر تعزيز الجهود الدولية لدعم وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة التحديات الأمنية اليومية التي يعيشها.