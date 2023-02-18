أعلنت جامعة الكويت اليوم أن مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث ممثلا بمكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لها فاز بميداليتين فضية وبرونزية في المعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الأوسط بالتعاون مع معرض جنيڤ الدولي.



وقالت الجامعة في بيان صحافي اليوم الجمعة إن المعرض أقيم برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني ممثلا عن سموه.



وأضافت الجامعة أن مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لقطاع الأبحاث في جامعة الكويت شارك في المعرض المقام في الفترة من الـ 12 حتى الـ 15 من فبراير الجاري بتنظيم من النادي العلمي الكويتي.



وذكرت ان المخترعين التالية أسماؤهم والحاصلين على براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأميركية شاركوا ممثلين عن جامعة الكويت وهم د.عمار بهمن من قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول ود.ناصر الصايغ من معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث حصلا على الميدالية الفضية عن اختراعهما المتمثل بجهاز لاختبار استقرار الجسيمات المشتتة خلال عملية تدفق المعلقات.



وتكمن أهمية هذا الاختراع في انه يساهم بشكل مباشر في تطوير الأنظمة الحرارية المستخدمة حاليا في الكويت كأنظمة توليد الطاقة وتحلية المياه.



وحصل كل من د.ميلاد بيطار ود.فهد الملا من قسم علم العقاقير بكلية الطب على الميدالية البرونزية عن اختراعهما الذي يتضمن طرق علاج التئام الجروح المتأخر المرتبط بداء السكري من خلال وضع مركب على الجرح يحتوي على مادة مضادة للشيخوخة مع مادة ناقلة متوافقة صيدلانيا.



وتعتبر مشاركة الباحثين بالمعرض تجسيدا لجهود مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث، وبالأخص مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية في قطاع الأبحاث الذي كان سباقا دوما في دعم المخترعين وتسهيل جميع السبل للحصول على براءات الاختراع.



يذكر أن هذا المعرض هو ثاني أكبر معرض دولي للاختراعات بعد معرض جنيڤ الدولي حسب التصنيف العالمي ويحظى باهتمام عربي وإقليمي ودولي، حيث يسلط الضوء على اختراعات وإبداعات الشباب العربي ويبرز الوجه الحضاري للكويت ودورها في دعم وتشجيع المخترعين لخدمة البشرية.