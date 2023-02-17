تزلزلت الأرض مجددا تحت أقدام المنكوبين الناجين من زلزال السادس من فبراير، وكاد المشهد أن يتكرر مساء الخميس بعد تسجيل اكبر هزة ارتدادية بلغت 5.1 درجات على مقياس ريختر، فيما تتواصل عمليات انتشال الجثث وحتى بعض الناجين في اليوم الثاني عشر على الهزة الأولى، وتقول منظمات دولية إن التحدي الأكبر هو إيواء ملايين المشردين في البلدين.



وفيما قاربت حصيلة قتلى زلزال كهرمان مرعش الـ 44 ألف إنسان في سورية وتركيا، قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الهزة الجديدة ضربت ولاية هاتاي جنوبي تركيا وامتد تأثيرها الى سورية ولبنان. واستحضر سكان المناطق التي أحست بالهزة الجديدة، اللحظات التي لم ينسوها بعد للزلزال الأول ونزلوا الى الشارع خوفا من تكرار التجربة، وسط معلومات أوردتها بعض المواقع السورية عن انهيار مبنى في حلب، فيما توقفت عمليات البحث ورفع الأنقاض مؤقتا. وأفاد سكان في تلك المناطق أن تلك الهزة سبقها هزة أخرى عصر الخميس.



وأكد الدفاع المدني في مناطق شمال غربي سورية التي تسيطر عليها المعارضة شعور السكان بهزة أرضية جديدة.



ووفقا لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 38 ألفا و44 شخصا، في حين وصل عددهم في سوري إلى اكثر من 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة. منهم 1440 في مناطق سيطرة حكومة دمشق.



ورغم مرور نحو 12 يوما على الهزة الكبرى، انقذت فرق الإغاثة التركية مراهقا يبلغ 14 عاما ورجلين على قيد الحياة الجمعة.



وأنقذ عثمان (14 عاما) بعد 260 ساعة من الزلزال، على ما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر.



ونشر صورة مراهق عيناه مفتوحتان وممددا على نقالة، مشيرا إلى أن عثمان نقل إلى مستشفى في أنطاكية بمحافظة هاتاي المدمرة.



وأفادت وكالة الأناضول للأنباء أن عناصر الإنقاذ عثروا على عثمان بعد سماع أصوات تحت الأنقاض.



بعد ساعة، أنقذ مسعفون في موقع آخر رجلين يبلغان 26 و33 عاما في أنطاكية، بحسب قوجة الذي نشر أيضا صور للرجلين خلال تلقيهما علاجا من عاملين صحيين.



وقالت وسائل اعلام تركية إن الرجلين هما محمد علي صقر أوغلو (26 عاما) ومصطفى أفجي (33 عاما)، لافتة إلى أنهما انتشلا من أنقاض المبنى نفسه.



وظهر أفجي في ڤيديو نشره قوجة، قال فيه لأحد أقاربه خلال اتصال هاتفي «أنا بخير، ليست هناك أي مشاكل».



وأجهش قريبه بالبكاء عبر الهاتف، ثم سأله أفجي «كيف حال والدتي والآخرين؟»، فصرخ الرجل الآخر «جميعهم بخير وينتظرونك».



حينها، ارتسمت ابتسامة على وجه أفجي.



الى ذلك، تدفق الاف السوريين المقيمين في المناطق التي تضررت بالزلزال جنوب تركيا الى معبر باب السلامة بعد ان سمحت السلطات التركية لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة«الكمليك» بدخولهم الى الأراضي السورية والبقاء هناك لستة اشهر على ألا يسمح لهم بالعودة الى الأراضي التركية قبل ثلاثة اشهر.



في هذه الأثناء، أطلقت الأمم المتحدة، نداء لجمع 5.6 مليارات دولار، لمساعدة المنكوبين.



وقال مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة إن المواطنين «يعانون حزنا لا يوصف»، مضيفا أنه «يجب أن نقف معهم في أحلك أوقاتهم ونضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه».



وبينما تتواصل جهود الإغاثة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال المزدوج جنوب تركيا، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن 255 من المقاولين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات البناء في تلك المناطق، مؤكدا أنه ستتم محاسبة المخالفين.



من جهتها، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أنها تعمل على توسيع نطاق العمليات على الأرض في تركيا وسورية خاصة مع تكشف الحجم الهائل للدمار في البلدين جراء الزلزال، لافتة إلى أنها ستركز على احتياجات المجتمعات الريفية التي كانت أقل وضوحا في هذه الأزمة، ولكنها تعاني أيضا من الآثار بما في ذلك تلك التي تستضيف ضحايا الزلزال من البلدات والمدن القريبة.



وأشارت المنظمة - في تقرير الجمعة إلى أنها تعمل مع السلطات المحلية ذات الصلة على مراقبة الوضع عن كثب وتقييم آثاره على الزراعة وسلاسل الإمدادات الغذائية، وذلك من أجل فهم أفضل لمدى الضرر وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية من أجل استئناف إنتاج الغذاء بسرعة واستعادة القيمة الغذائية الإجمالية.



ونوهت المنظمة بأنها تعمل مع الحكومة التركية عن كثب لتحديد الخطوات التالية في إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الزراعة التي تضررت من الزلزال بما في ذلك أنظمة الري والطرق والأسواق وسعة التخزين.



وأضافت أن التقييمات السريعة التي أجرتها للمناطق المتضررة من الزلازل في سورية تشير إلى حدوث خلل كبير في قدرة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، مما يهدد الأمن الغذائي الفوري والطويل الأجل.. موضحة أن أولويتها في كل من تركيا وسورية هي ضمان قدرة المجتمعات الريفية الأكثر تضررا على الحفاظ على إنتاج الغذاء الأساسي واستعادته مع دعم السلطات المحلية لتقييم الأضرار والاحتياجات الزراعية على نطاق أوسع.