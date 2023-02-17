انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى لها في 17 شهرًا، مع محاولة المستوردين الصينيين تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وسط ضعف الأسعار في الداخل وارتفاع المخزونات.

وخلال تعاملات الجمعة، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 4.8% إلى 49.5 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو المستوى الأدنى منذ الأول من سبتمبر 2021.

ويحذر البعض من أن الأزمة التي أثارتها التخفيضات الكبيرة للإمدادات الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا لم تنته بعد.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال "إجناسيو سانشيز جالان" رئيس شركة "ابردرولا: أوروبا كانت محظوظة بالطقس، ولا تزال الإمدادات عرضة للأحداث الجيوسياسية، فربما تكون أسعار الغاز قد انخفضت، لكنها لا تزال ضعف متوسطها لمدة خمس سنوات في ذلك الوقت من العام.