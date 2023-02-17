قالت "نستله"، أكبر شركة أغذية في العالم، إن أسعار المواد الغذائية الأساسية سترتفع أكثر هذا العام، في أحدث تحذير من كبريات الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكية بشأن الضغوط المعيشية.

رفعت الشركة أسعار منتجاتها في المتوسط بنسبة 8.2% في عام 2022، وهو ما قالت إنه لم يكن كافيا حتى لتعويض الارتفاع في التكاليف الخاصة بها، ما أثر سلبا على أرباحها.

وقال الرئيس التنفيذي "مارك شنايدر" في مؤتمر للصحفيين الخميس، إن الشركة لا زالت تعمل على إصلاح هامش الربح الإجمالي لديها، مضيفا أنها تضررت من جراء التضخم مثل جميع المستهلكين في أنحاء العالم.

وأضاف "شنايدر" الذي تمتلك شركته نحو ألفي علامة تجارية أن زيادات الأسعار ستكون "مستهدفة للغاية" وستحدث فقط عندما يبرر تضخم تكلفة المدخلات ذلك.

أشارت شركات "يونيلفر" و"كوكا كولا" و"بروكتر آند جامبل"، سابقا، إلى المزيد من ارتفاع أسعار منتجاتها هذا العام، حيث تكافح ارتفاع تكاليف السلع والطاقة والعمالة.

ما زالت تكاليف المواد الخام مثل الطاقة ومنتجات الألبان والحبوب مرتفعة، رغم أنها تراجعت عن ذروتها، وارتفعت أيضا تكاليف العمالة والخدمات اللوجستية.

في الربع الأخير من العام الماضي، رفعت شركة "يونيلفر"، أسعار منتجاتها بنسبة 13.3%، وكانت هذه الزيادة الفصلية في الأسعار للربع الثامن على التوالي.