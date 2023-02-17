عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية المناطق التعليمية إلى إرسال اسماء المعلمين الخليجيين ممن عملوا على برنامج تيمز اثناء فترة جائحة كورونا وذلك تمهيدا لصرف بدل الشاشة لهم.

جاء ذلك في كتاب لمدير الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، قال فيه «بالإشارة إلى كتاب الفتوى والتشريع الذي يفيد بالموافقة على منح أعضاء الهيئة التعليمية بدل شاشة بقيمة 30 د.ك، وعلية تبين إلينا عدم إرسال كشوف بأسماء الخليجيين إلى العلاوات قسم الخليجي.

لذا يرجى تزويدنا بكشوف الخليجيين مع مراعاة ما يلي:

أولا: تحديد أسماء أعضاء الهيئة التعليمية الخليجيين فقط ممن عملوا على برنامج التيمز خلال فترة كورونا على أن يكون مطبوعا ومختوما من الرئيس المباشر ومدير عام المنطقة.

ثانيا: كتابة الاسم الرقم المدني ـ الوظيفة ـ الجنسية ـ تاريخ مزاولة العمل بالكشف.

ثالثا: بيان الحالة الوظيفية متقاعد ـ إجازة وضع ـ إجازة أمومة ـ إجازة دراسية ـ النقل - الندب) خلال الفترة.

كما يرجى إعطاء الموضوع صفة الاستعجال والأولوية حتى يتسنى لنا إجراء اللازم.