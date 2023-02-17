أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات بين قوات حكومية وفصائل تابعة للمعارضة في شمال غربي سورية ليلة أمس.

وتعد هذه هي أولى الاشتباكات بين الجانبين منذ أن ضرب زلزال مدمر المنطقة في السادس من فبراير الجاري، ويعد شمال غربي سورية أحد أكثر المناطق المتضررة جراء الزلزال.

ويخضع الشمال الغربي السوري لسيطرة مسلحين معارضين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الجيش السوري قصفت ضواحي مدينة الأتارب. وإن ذلك تزامن مع مصادمات بأسلحة ثقيلة بين قوات حكومية وأخرى معارضة على جبهة قريبة.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن 235 شخصا من منطقة الأتارب ومحيطها قتلوا جراء الزلزال.

وأفاد المرصد بوقوع مصادمات بين قوات حكومية وأخرى معارضة في مدينة سقارب في الشمال الغربي السوري، كما قصفت قوات الحكومة قريتين في ضواحي مدينة حماة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها على سكان المناطق الواقعة في شمال غربي سورية، حيث يعتمد بالفعل أكثر من أربعة ملايين نسمة على المساعدات حتى من قبل وقوع الزلزال.

وفي غضون ذلك، تضاعف وكالات الإغاثة الدولية جهودها لمساعدة ملايين المشردين الذين يعتصمون بالخيام أو الجوامع أو المدارس أو بالسيارات، بعد 12 يوما من زلزال مدمر ضرب كلا من تركيا وسورية وأودى بحياة أكثر 44 ألف إنسان.

وتعهدت السلطات التركية بمحاسبة كل المشتبه بكونهم مسؤولين عن انهيار مبان، واحتجزت في هذا الصدد أكثر من مئة شخص بينهم مقاولون ومطورون عقاريون.

وعبر الحدود في الشمال السوري، ضرب الزلزال منطقة مقسمة وممزقة بالفعل جراء الحرب الأهلية الدائرة منذ 12 عاما.

وتقول الحكومة السورية إن عدد الوفيات جراء الزلزال في الأجزاء التي تسيطر عليها بلغ 1414 شخصا.

وفي الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة السورية، زادت أعداد الوفيات جراء الزلزال عن أربعة آلاف شخص، بحسب ما أفادت تقارير.

لكن عمال الإغاثة هناك يقولون إنهم لم يعثروا على أحياء ناجين منذ التاسع من فبراير.

وتتعرقل جهود الإغاثة بسبب الصراع. ويشعر كثيرون في الشمال الغربي السوري بأنهم منسيون إذ تذهب معظم المساعدات إلى أجزاء أخرى من المناطق الشاسعة المتضررة جراء الزلزال.

ومنذ وقوع الزلزال وحتى الخميس، دخلت 119 شاحنة فقط تابعة للأمم المتحدة إلى سورية من خلال معبري باب الهوى وباب السلامة، بحسب ما صرح متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة رويترز للأنباء.

وبحسب منظمة منسقو استجابة سورية، شرد الزلزال ما لا يقل عن 171843 شخصا في الشمال الغربي للبلاد.

وقالت المنظمة في بيان إن «مساعدة الأمم المتحدة لاتزال ضمن الحد الأدنى»، مشيرة إلى أن 93% من تلك المساعدات الأممية تدخل سورية من خلال معبر باب الهوى رغم فتح معبرين آخرين إضافيين.

وتحدثت المنظمة عن «سخط عام في المنطقة إزاء تأخر وصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة»، لافتة إلى أن هذه المساعدة «لم تتجاوز 25% من إجمالي المساعدات التي دخلت الشمال الغربي السوري».

وانتقدت المنظمة في بيانها ما قالت إنه «تسييس كبير للمساعدات الإنسانية، لاسيما الدولية منها، الموجهة إلى سوريا، إلى جانب توجيه كمية كبيرة منها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتي تلقت نسبة 90% من المساعدات الموجهة لضحايا الزلزال».