هزت الاحتجاجات إيران من جديد، بعد تباطؤ في وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، ودعا متظاهرون إلى «الإطاحة بالنظام»، حسبما سمع في تسجيلات ڤيديو نشرت على الإنترنت الجمعة.

ونظمت مسيرات في العديد من المدن، منها طهران، بدأت مساء الخميس واستمرت خلال الليل، في إحياء لذكرى مرور 40 يوما على إعدام اثنين من المتظاهرين الشهر الماضي.

وأظهرت تسجيلات ڤيديو مظاهرات ليلية في ستة مواقع على الأقل في العاصمة، وكذلك في مدن كرج وأصفهان وقزوين ورشت وأراك ومشهد وقورفيه وعزة في محافظة خوزستان وكذلك مدينة سنندج ذات الأغلبية الكردية.

وأظهر مقطع ڤيديو نشرته منظمة حقوق الإنسان «هينغاو» ومقرها النرويج، قطع طرق في سنندج، وسمع في الفيديو هتافات مناهضة للنظام.

وأشارت وكالة رويترز، إلى مقطع ڤيديو نشر على الإنترنت، يقال إنه من مدينة مشهد في الشمال الشرقي، متظاهرين يهتفون: «أخي الشهيد، سننتقم لدماءك».

وأعدم محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني في 8 يناير. وأعدم شخصان آخران في ديسمبر.

وكانت منظمة العفو الدولية أدانت محاكماتهم السريعة ووصفتها بأنها «صورية» و«غير عادلة بشكل فادح»

وبدأت الاحتجاجات في سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في الحجز، بتهمة انتهاك سياسة غطاء الرأس الإلزامي.

وشكلت الموجة الطويلة من التظاهرات أحد أقوى التحديات للنظام في إيران منذ ثورة 1979.

وفي حين بدا أن وتيرة التظاهرات قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة، بسبب عمليات الإعدام أو القمع، إلا أن أعمال العصيان المدني استمرت بشكل متفرق.

وترددت أصداء الهتافات الليلية المناهضة للنظام في أحياء طهران والمدن الأخرى. ويرش بعض الشبان خلال الليل كتابات تندد بالجمهورية أو يحرقون لوحات إعلانية أو لافتات مؤيدة للحكومة على الطرق السريعة الرئيسية.

كما شهدت مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد احتجاجات منتظمة مناهضة للنظام كل جمعة بعد الصلاة منذ 30 سبتمبر.

وتظهر نساء من دون أغطية رأس في الشوارع والمراكز التجارية والمتاجر والمطاعم على الرغم من التحذيرات الشديدة من المسؤولين.

وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) التي تتخذ من الخارج مقرا لها، قتل 529 متظاهرا واعتقل ما يقرب من 20 ألف متظاهر خلال الاضطرابات منذ وفاة مهسا أميني.