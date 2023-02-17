قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.

وأظهر تقرير الخميس أن أسعار المنتجين في يناير تسارعت بأكبر هامش في سبعة أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير متوقع الأسبوع الماضي.

وتقدر أسواق المال حاليا أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3%، بحلول يوليو/تموز، وفقا لوكالة "رويترز".

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت "رويترز" آراءهم قبل أحدث البيانات الأميركية، أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل في الأشهر المقبلة، في ظل احتمال بأن تظل الزيادة في أسعار الفائدة كبيرة، ولم يتوقع أي منهم خفضا لسعر الفائدة هذا العام.