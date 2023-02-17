بيروت ـ عامر زين الدين

أعرب شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي ابي المنى عن «تقديره لدور الجيش اللبناني بما يضطلع به من مهام ازاء التحديات الكبيرة التي يمر بها لبنان والظروف الاستثنائية»، داعيا، إلى «تضافر الجهود المخلصة للالتفاف حول المؤسسة العسكرية وسائر المؤسسات الأمنية من اجل الحفاظ على مقومات الدولة وصون الاستقرار العام».

واذ تقدم بالتعزية من الجيش قيادة وضباطا وأفرادا ومن عائلات العسكريين الشهداء الثلاثة الذين قضوا في مهمة أمنية في البقاع امس، دعا ابي المنى في تصريح، «جميع المسؤولين والقيادات للارتقاء بالمسؤوليات الوطنية ووعي الأخطار الداهمة، التي بدأت مؤشراتها تنذر بفوضى نخشى تداعياتها الأمنية على الوطن وأبنائه، والعمل على استنباط الحلول الممكنة للتخفيف من مناخات الاحتقان على كافة الصعد والولوج بمسيرة الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلد وانتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالثقة الداخلية والدولية لإدارة الحكم وحفظ الاستقرار الاجتماعي».