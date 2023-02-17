القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي حول ليبيا، حيث نقل تحيات الرئيس السيسي للحضور، والشكر على عقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، وعلى جهود رئاسة اللجنة لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سلط الضوء ـ في كلمته ـ على تزايد حالة الاحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقا للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي.

وأبرز شكري جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا الشقيقة، حيث أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، والذي شهد تحقيق الكثير من التقدم، مثمنا في هذا الشأن جهود مجلس النواب الليبي (الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا) والمجلس الأعلى للدولة، ورفض مصر أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات.

وطالب شكري أيضا بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقا لارادة الليبيين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.