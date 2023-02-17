قالت إسرائيل الجمعة إن «كل الوسائل الممكنة» مطروحة على الطاولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطالبت المجتمع الدولي بفعل المزيد لمنع إيران من نشر أسلحة متطورة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال فعالية على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن «عندما نتحدث عن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة، أكرر جميع الوسائل الممكنة، على الطاولة».

واشار الى إن إيران توسع انتشار أسلحتها المتقدمة إلى خارج المنطقة على الرغم من وجود حظر يستمر حتى أكتوبر 2023 ويشمل قيودا على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة وكذلك تصدير وشراء الأنظمة العسكرية المتطورة.

وأضاف «إيران تجري حاليا مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة»، مستشهدا بكل من روسيا البيضاء وفنزويلا.

وقال «يجب على المجتمع الدولي إيجاد بديل فعال للحظر الذي يحتضر.. آلية عملية للردع والعواقب».

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل لديها ترسانة نووية، غير أنها لا تؤكد ذلك أو تنفيه.