أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابين فلسطينيين على الاقل اصيبا خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية أعقبت المسيرة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان في قرية كفر قدوم في قلقيلية.

وأوضحت المصادر أن عشرات الشبان أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع واعتقل طفل، إثر «قمع» قوات إسرائيلية فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأضافت أن خمسة شبان على الأقل أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مماثلة مع قوات إسرائيلية في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وفي محيط جبل صبيح ببلدة بيتا وكذلك في قرية قريوت في نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية إثر مسيرات مناهضة للاستيطان.

يأتي ذلك فيما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية وثكنة عسكرية جديدة شرق قرية فرعتا في قلقيلة، بهدف توسيع مستوطنة «حفات جلعاد» بحسب مصادر فلسطينية.

من جهة أخرى، تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل وأشعلوا إطارات مركبات وهم يرفعون الإعلام الفلسطينية.

بدورها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن وقف عقوبات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس هو مفتاح تحقيق التهدئة في ساحة الصراع.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات في بيان لها، ما وصفته حرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ضد القدس وأحيائها وبلداتها ومواطنيها، التي تشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية في المدينة ومقدساتها.

واعتبرت أن إسرائيل تفرض في القدس «أبشع أشكال العقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي المحرمة دوليا وإنسانيا، في دعوة إسرائيلية رسمية لمزيد من التصعيد والاستنجاد بدوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها».