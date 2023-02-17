صرحت المحامية كوثر الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام عن استعدادات المعهد لإقامة مهرجان السلام السادس بالتعاون مع جمعية المحاميين الكويتية وجمعية مشرف التعاونية .

وأضافت الجوعان أن مهرجان السلام السادس هذا العام يتميز بمشاركات جديدة على المستوى المحلي والخليجي، كما يتميز بفعاليات جديدة منها كرنفال للسيارات و السيارات التراثية القديمة بثوب جديد وفريق للهجن الكويتية .

وأوضحت الجوعان أن مشاركة أشقائنا في دول مجلس التعاون ستكون إثراء جديداً ومتميزاً في هذه المناسبة، حيث تقدم الفرقة الكويتية العرضة الشعبية، وتقدم فرقة البحرين العرضة الشعبية البحرينية، كما يقدم وفد عمان عروضا شعبية من التراث العماني، كما يتضمن المهرجان معرضاً للجهات المشاركة وأناشيد وطنية وثقافية.

وأضافت: يأتي فبراير وتهل علينا رياح النصر والاستقرار والكرامة، ونحن نحمل مشعل الفرحة بالأمن والأمان وتدشن مهرجان السلام السادس انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن السلام طريقنا وشعار دولتنا وهذا وحده مبعث فخر واعتزاز وإشارة مهمة لملامح دولة عصرية حديثة بمؤسساتها عريقة بجذورها وإنسانها وبيئتها وسيادتها.

وقالت: شعارنا الدائم (معاً نحمي الكويت) وتحته ينطلق مهرجان السلام السادس بإذن الله يومي 20 و 21 من فبراير الجاري وبمشاركات من عدة جهات خليجية ومحلية رسمية وشعبية.

وانطلاقا من رؤيتنا التي تجذر أهمية الاستثمار في الانسان فنحن نشحذ الأبصار للجيل والأجيال القادمة بأن الاحتفال ما هو إلا تذكرة بأهمية الوطن والولاء والعطاء له والوفاء ومعنى أن يكون لي أرض ووطن وجذور أحمي حماها وأنميها بالعطاء والإخلاص، فقد كانت التجربة كفيلة بأن نعي الدرس جيداً.

وتنطلق المسيرة في الساعة (10:30 صباح يوم الإثنين) من ساحة مدرسة مشعان الخضير المشعان متجهة إلى ساحة السلام بمشرف حيث يرفع العلم وتعزف موسيقى الشرطة النشيد الوطني ويستمر المهرجان حتى الساعة 8 مساء حيث المعرض والفعاليات المساندة والفنون الشعبية.

وفي اليوم الثاني تأتي مسيرة القانونيين ويشارك فيها العاملون في القطاع القانوني وطلبة القانون.

وللوهلة الأولى نستطيع أن نقول أنها خطوة على طريق أننا دولة قانون رزقنا الله فيها بدستور رفيع كفل فيها للإنسان كافة حقوقه دون فرز أو تفصيل فتميز القانون عن سائر دول العالم بحقوق الإنسان ونحمد الله كثيرا على ذلك وهو مصدر فخرنا وعزنا..

ولا يفوتني أن أسدي الشكر والتقدير والعرفان للجهات الحكومية المشاركة ولكافة المؤسسات والهيئات الأهلية الكويتية وإلى الأخوة الأشقاء في جمعيات دول مجلس التعاون الخليجي والشكر موصول لجمعية المحامين الكويتية وجمعية مشرف التعاونية على تعاونهما ومبادرتهما الطيبة.



الجهات المشاركة الرسمية والأهلية والخليجية

ينطلق مهرجان السلام ببرنامجه على يومين:

اليوم الأول: الإثنين 20 فبراير

تنطلق مسيرة السلام الساعة 10.30 صباحاً مسيرة يشارك فيها كل من :

أولاً: المؤسسات الرسمية:

• وزارة الداخلية

• وزارة التربية

• وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

• كلية التربية الأساسية.

• مكتب الشهيد .

• الهيئة العامة للشباب.

ثانياً: المؤسسات الأهلية :

• جمعية مشرف التعاونية.

• جمعية المحامين الكويتية.

• الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين .

• نادي اليرموك الرياضي

• فريق حملة عمار يا كويت

• فريق أمير الإنسانية

• جمعية صناع الخير

• مؤسسة ابراهيم البغلي

• فريق موبار الدولي للسيارات الكلاسيكية

• فريق مرواح لثقافة الإبل .

• مدارس منطقة حولي التعليمية .

• الأفراد – فنانين – رسامين.

ثالثاً: جمعيات من دول مجلس التعاون الخليجي :

د.احمد ثاني عبدالرحمن عبدالله الدوسري – المنسق العام لدول مجلس التعاون الخليجي – دولة الإمارات العربية المتحدة

رواد ورائدات كشافة – دولة قطر

نادي صحم الرياضي والثقافي (فريق شريان الحياة) – سلطنة عمان

جمعية دار المنار لرعاية الوالدين – مملكة البحرين.

اليوم الثاني : الثلاثاء 21 فبراير

مسيرة القانونيون

يشارك فيها جمعية المحامين الكويتية والعاملون بقطاع القانون وطلبة القانون .

وتتقدم المسيرة فرقة العرضة الكويتية الشعبية وفرقة العرضة الشعبية البحرينية وعرضاً للفنون الشعبية العمانية إلى جانب فعاليات أخرى مساندة.