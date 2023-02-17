اعلنت منظمة الامم المتحدة أنها ارسلت 143 شاحنة مساعدات الى شمال غرب سورية المنطقة الأكثر تضررا اي ما يشكل 25% فقط من المساعدات التي دخلت المنطقة وهو ما اثار انتقادات مستمرة لبطء الاستجابة الاممية وسوء توجيهها والبيروقراطية التي تعيق عملها. وقال رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري الحر (الخوذ البيضاء) إن وفدا من الأمم المتحدة حاول تهديده بشكل مبطن أثناء زيارة إدلب وشمال حلب قبل أيام. ونقل أن الوفد الأممي قال له إن على المنظمات السورية المحلية أن تختار فريقا لتقف إلى جانبه أو يصمتوا!

ووصف في لقاء مع قناة الجزيرة فعل المنظمة العالمية بأنها بيروقراطية، مبينا أن آلية تعاملهم مع الكوارث بالية وقديمة، ولا تتأقلم مع حجم الكارثة في سورية، معتبرا أن الأمم المتحدة ترفض أن ينتقدها أو يحاسبها أحد ولم يقبل وفدها زيارة «جنديريس» أكثر مدن الشمال تضررا ولا سرمدا، بدعوى أن إدارتهم لا تسمح لهم، مطالبا بتغيير آلية العمل الإنساني في الأمم المتحدة، ومحاسبة المقصرين.

واتهم «الصالح» المنظمة الدولية بأنها هي من تسيس المساعدات، رغم أن الأمين العام للأمم المتحدة لديه السلطة لفتح المعابر.

من جانبه، أكد فريق «منسقو استجابة سورية» ان عدد النازحين الموثقين حتى اليوم العاشر بعد الزلزال بلغ 171.843 نسمة، فيما بلغ عدد النازحين القاطنين في مراكز الإيواء 35.843 نسمة ما يعادل 7.122 عائلة موزعين على 172 مركز منتشرة في إدلب وريف حلب.

وأكد الفريق في بيان أن المساعدات الأممية لازالت ضمن الحدود الدنيا وبلغ عددها خلال أسبوع واحد 114 شاحنة فقط (93% منها عبر معبر باب الهوى فقط) على الرغم من افتتاح معبرين إضافيين هما باب السلامة والراعي.

وانتقد تسييس المساعدات الإنسانية الأممية وعدم العدل في التوزيع حيث يتم توجيه كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق، علما أن المتضررين موزعين في بين 88% في شمال غرب سورية الواقع تحت سيطرة المعارضة و12% في مناطق سيطرة الحكومة التي تحصل على 90% من المساعدات الخاصة بمنكوبي الزلزال، بحسب الفريق.

ونقل الفريق استياء عارما في مناطق شمال غرب سورية الذي يقطنه أكثر من 4 ملايين، من تأخر وصول المساعدات من الأمم المتحدة حيث بلغت كمية المساعدات المحلية ومن المنظمات المحلية والتركية نسبة 75% من إجمالي المساعدات في حين كان 25% من المساعدات هي مساعدات أممية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت انها ادخلت حوالى 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سورية عبر معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا حتى مساء الخميس، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه، خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيڤ الجمعة: «حاليا لدينا معبران حدوديان كما تعلمون، باب الهوى وباب السلامة، وننتظر أن يكون لدينا معبر ثالث، كما تم الاتفاق عليه أيضا»، مشيرا إلى أن أي مساعدات لم تدخل بعد عبر معبر الراعي، الذي يغطي منطقة يقطنها نحو 600 الف متضرر.

وشملت المساعدات المقدمة من ست وكالات تابعة للأمم المتحدة حتى الآن خياما ومواد غير غذائية مثل فرش وبطانيات وملابس شتوية وأدوات لفحص الكوليرا، وأدوية أساسية، ومواد غذائية من برنامج الغذاء العالمي.