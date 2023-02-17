توفي أفراد عائلة سورية لاجئة مؤلفة من سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال الجمعة في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأكدت وكالة أنباء «دي اتش آي» أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوب شرق) لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

واندلع الحريق حوالى الساعة 3.00 فجرا بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء، المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات.

وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.