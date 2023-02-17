انطلقت في مدينة ميونيخ الالمانية الجمعة أعمال مؤتمر (ميونيخ للأمن الدولي) التي تستمر 3 ايام، بمشاركة اكثر من 150 مسئولا حكوميا حول العالم، حيث تتصدر المناقشات الحرب في أوكرانيا والعلاقات الاميركية-الصينية.

وخلال فعاليات اليوم الاول للمؤتمر، تعهدت باريس وبرلين تكثيف الدعم العسكري الذي تطالب به أوكرانيا بشدة حتى تتمكن من صد الغزو الروسي، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوقت الآن "ليس للحوار".

وقال ماكرون في كلمة خلال المؤتمر الذي لم توجه منه دعوة إلى اي مسؤول روسي للحضور بمن في ذلك وزير الخارجية سيرفي لافروف الذي كان دائم المشاركة سنوياً "يجب بالتأكيد أن نكثف دعمنا وجهودنا لدعم صمود الأوكرانيين شعباً وجيشاً وتمكينهم من شن هجوم مضاد سيتيح وحده مفاوضات ذات صدقية بشروط تختارها أوكرانيا وسلطاتها وشعبها".

واعتبر الرئيس الفرنسي أنّ "الوقت اليوم ليس للحوار"، بعدما حاول لفترة طويلة الحفاظ على قنوات تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما عرضه أحياناً لانتقادات شديدة من دول أوروبية، ومن أوكرانيا نفسها.

وبينما يخشى حلف شمال الأطلسي (الناتو) من هجوم روسي واسع النطاق، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الدول القادرة على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا إلى أن "تفعل ذلك الآن"، في تصريح انتقادي غير معتاد منه.

واكد الزعيمان مجددا على أنهما سيدعمان الأوكرانيين مع حلفائهما "طالما كان ذلك ضروريا".

من جهته، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو قادة العالم على "تسريع" تسليم الدعم العسكري.

وقال زيلينسكي أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "نحتاج إلى السرعة. سرعة في إبرام اتفاقاتنا، سرعة في الإمدادات لتعزيز معركتنا، سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة". وأضاف "لا بديل عن انتصار أوكرانيا. لا بديل عن أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. لا بديل عن أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

كما حذّر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يوسع هجومه ليشمل دولا أخرى من الكتلة السوفياتية السابقة.

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه "لا يمكن لروسيا ويجب ألا تكسب هذه الحرب ويجب أن يفشل العدوان الروسي، لأننا لا يمكن أن نقبل الاستهانة باللجوء غير المشروع إلى القوة، وإلا فإن الأمن الأوروبي بأكمله، والاستقرار العالمي بشكل عام سيصبح موضع تساؤل".

من جهته أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الغربيين "يراقبون من كثب" العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا، مذكراً بمدى تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على الصعيد "العالمي".

وقال "نتابع من كثب العلاقات المتنامية والمعززة بين الصين وروسيا. إنهما تعملان معًا، وتجريان تدريبات معًا، وتنظمان دوريات بحرية وجوية معًا".

وأضاف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "الحرب في أوكرانيا تظهر أنّ الأمن ليس إقليميًا، الأمن عالمي".

وشدد ستولتنبرغ على أن "ما يحدث في أوروبا مهم لآسيا، وما يحدث في آسيا مهم لأوروبا". وقال "نحن نعلم أن بكين تتابع من كثب الحرب في أوكرانيا لأنه في حال انتصر الرئيس بوتين هناك، فسيؤثر ذلك على الحسابات والقرارات المتخذة في بكين".

وتابع "عندما يحصل تقارب بين القوى الاستبدادية وتعمل سوياً بشكل أكبر، من المهم جدًا أن يتضامن المؤمنون بالديموقراطية والحرية داخل الناتو ومع شركائنا في جميع أنحاء العالم.

ورغم ان روسيا ليست مدعوة الى المؤتمر، فإنها أطلقت لصوتها العنان من بعيد، إذ اتهمت واشنطن بتحريض أوكرانيا على تصعيد الصراع وقالت إن الولايات المتحدة متورطة الآن بشكل مباشر في الحرب لأن "المجانين" يحلمون بهزيمة روسيا.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يحضر المؤتمر وفد أمريكي بحجم غير مسبوق يضم إلى جانب نائبة الرئيس الاميركي كاملا هاريس، وزير الخارجية أنتوني بلينكن وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الصيني البارز وانغ يي المؤتمر، وسط احتمالات بان يلتقي نظيره الاميركي بلينكن في لقاء سيكون اول محادثات مباشرة بينهما بعدما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد تجسس صيني وأجسام طائرة أخرى.