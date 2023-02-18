هدّدت طالبان باكستان السبت بشن هجمات جديدة ضد قوات الأمن غداة اعتداء تبنّته الحركة استهدف مقرا للشرطة في كراتشي وأوقع أربعة قتلى.



وقالت حركة طالبان باكستان في بيان إن "على الشرطيين النأي بأنفسهم عن الحرب التي نخوضها ضد الجيش ، وإلا فإن الهجمات ضد مقار كبار مسؤولي الشرطة ستستمر".



وتابع البيان "نود أن نحذّر مرة جديدة الوكالات الأمنية بوجوب الكف عن اضطهاد سجناء أبرياء في مواجهات وهمية وإلا فإن الهجمات المستقبلية ستكون أكثر حدة".



وتبنّت الحركة اعتداء استهدف شرطيين في كراتشي وقع بعد أقل من ثلاثة أسابيع على هجوم انتحاري في مسجد يقع داخل مقر للشرطة في بيشاور وأسفر عن مقتل أكثر من 80 عنصرا.



كما تبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم وأعلن متحدث باسمها في رسالة عبر تطبيق واتساب بحسب "فرانس برس" أن "مسلحين هاجموا مقر شرطة كراتشي"