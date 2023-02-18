وصلت مجموعة من المسؤولين الصينيين إلى تايوان السبت في أول زيارة منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جائحة كوفيد-19، لحضور فعالية ثقافية في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان.



وسمحت حكومة تايوان الأسبوع الماضي بزيارة ستة مسؤولين بقيادة ليو شياو دونغ نائب رئيس مكتب شؤون تايوان الصيني في شنغهاي لحضور مهرجان ثقافي في تايبية بدعوة من حكومة المدينة.



ونظمت مجموعة صغيرة تضم نحو عشرة من أنصار استقلال تايوان احتجاجا على زيارة ليو خارج المطار بتايبية ورددوا "تايوان والصين، دولتان منفصلتان".



وقال مجلس شؤون صناعة السياسة الصينية في تايوان إنه سُمح للمجموعة بهذه الزيارة طالما أنها تحافظ على عدم لفت الأنظار. وأبدى أمله في أن تعزز الزيارة التفاهم المتبادل و"العلاقات الصحية والمنظمة" في المستقبل.



وعلى الرغم من رفض الصين التحدث إلى حكومة تايوان منذ تولى الرئيسة تساي إينج وين منصبها في عام 2016 اعتقادا منها بأنها انفصالية فقد استمرت الزيارات المتبادلة بين المدن إلى أن توقفت بسبب جائحة كورونا.



بموازاة ذلك، قال مصدران مطلعان الجمعة إن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي مايكل تشيس المسؤول عن الصين في وزارة الدفاع الأميركية(البنتاغون) وصل إلى تايوان في بداية زيارة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين بكين وواشنطن.



وقال متحدث باسم البنتاغون "ليس لدينا تعليق على عمليات محددة .. لكنني أود أن أسلط الضوء على أن دعمنا وعلاقتنا الدفاعية مع تايوان ما زالت قوية ضد التهديد الحالي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية".



وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ في وقت سابق إنه "غير متأكد تماما" من تقرير بأن زيارة تشيس ستتم.



وسيكون تشيس أكبر مسؤول دفاعي أميركي معروف يزور تايوان منذ عام 2019. وأثر جائحة كوفيد-19 على نطاق واسع على الزيارات الحكومية الأميركية.