انضم السير جيم راتكليف للقطري جاسم بن حمد آل ثاني في تقديم عرض رسمي للاستحواذ الكامل على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" أن راتكليف أحد أغنى الرجال في بريطانيا من مشجعي النادي منذ الطفولة ويريد إعادة "مانشستر يونايتد إلى مانشستر يونايتد" في حالة توليه إدارة نادي أولد ترافورد.

وسبق لـ راتكليف (70 عاما) أن أبدى اهتماما بالاستحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي.

وعلق رجل الأعمال في حديثه لصحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق قائلا: "أنا مشجع مدى الحياة لمانشستر يونايتد. كنت هناك في تلك المباراة الأكثر روعة عام 1999 في برشلونة (نهائي دوري أبطال أوروبا). هذا محفور بعمق في ذهني".

ويمتلك راتكليف شركة إينيوس التي تمتلك أندية نيس الفرنسي ولوزان السويسري وراسينج كلوب أبيدجان الإيفواري.

وكان جاسم بن حمد قد تقدم رسميا قبل لحظات من غلق باب الرغبات مساء امس الجمعة في شراء النادي الانجليزي بعرض شراء كامل اسهم النادي، وقال في بيان له:

"يعلن جاسم بن حمد آل ثاني تقديمه عرضا لشراء 100%من نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم".

ويخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى.

وسيكون العرض خاليا تماما من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم 92، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.

وتتمثل رؤية العرض في أن يشتهر نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بتميزه في كرة القدم، وأن يُنظر إليه على أنه أعظم نادي كرة قدم في العالم.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالعطاء، في الوقت المناسب".

5 مليارت جنيه استرليني

وتتولى مجموعة "راين" الاقتصادية الأميركية تنظيم عملية البيع المحتملة نيابة عن عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد.

وترغب عائلة جليزر في الحصول على 5 مليارات جنيه استرليني على الأقل لبيع النادي بالكامل، ولكن مصدرا من داخل المعسكر القطري لشراء النادي قال: "نحن لن نرقص على أنغام عائلة جليزر".

يأتي ذلك أيضا في ظل حاجة أرضية ملعب أولد ترافورد وأراضي التدريبات في كارينجتون إلى عملية إصلاح وتجديد، ورغبة مجموعة المستثمرين القطريين في إنفاق مبالغ قوية على الفريق وبنية النادي التحتية أيضا.

وتشير التقارير لكون العرض القطري يأتي بمباركة أمير الدولة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يشجع مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يكون العرضان القطري والسعودي فقط بدون اعتماد على اقتراض المال لتمويل الصفقة مقارنة ببقية العروض المرشحة.