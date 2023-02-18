محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن ضبط شخص يقوم بتصنيع دواء من غير ترخيص ومزاولة مهنة الطب والصيدلة، حيث تم اتخاذ اللازم بحقه.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فقد أسفرت المتابعة الأمنية والحملات المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة عن ضبط (6) مخالفين لقانون الإقامة والعمل في محافظتي العاصمة والفروانية، كما تمكنت من ضبط شخص بالتعاون مع جهات الدولة المعنية يقوم بتصنيع دواء من غير ترخيص ومزاولة مهنة الطب والصيدلة، حيث تم اتخاذ اللازم بحقه وتحرير (8) مخالفات من قبل وزارة الصحة واغلاق الموقع من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتم احالة المضبوطين الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.