أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، بعد أن هددت بيونغ يانغ برد قوي على مناورات عسكرية وشيكة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد» الى بحر اليابان.

بدورها أكدت طوكيو إطلاق الصاروخ وقالت انه سقط على ما يبدو في منطقة اليابان الاقتصادية الخاصة. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن بيونغ يانغ أطلقت ما يمكن أن يكون «صاروخا باليستيا».

وتعتبر عملية الإطلاق السبت هي الأولى منذ الاول من يناير، وتأتي بعد أن هددت كوريا الشمالية الجمعة برد «متواصل وقوي بشكل غير مسبوق» في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية سنوية، كجزء من الجهود المبذولة لدرء التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ.

وأطلقت كوريا الشمالية المسلحة نوويا عددا غير مسبوق من الصواريخ العام الماضي من بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن أن تضرب أي موقع في الولايات المتحدة، كما استأنفت الاستعدادات لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

ويتمركز نحو 28500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية كإرث من الحرب الكورية 1950-1953 التي توقفت بهدنة وليس معاهدة سلام كاملة، مما يجعل البلدين في حالة حرب من الناحية الفنية.