ناصر العنزي

تعود المنافسة بين فرق دوري زين الممتاز من جديد بعدما دخلت في مراحلها الحاسمة لتحديد أصحاب المراكز الستة الأوائل، والأواخر الـ4 للمنافسة على تحديد بطل الدوري، والفريقين الباقيين في الدوري الممتاز .

وتقام غداً الأحد مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ15 حيث يلتقي الكويت المتصدر بـ27 نقطة مع كاظمة الثالث بـ22 نقطة على ملعب نادي الكويت ، وفي المباراة الثانية ستكون المواجهة بين القادسية بمركزه الخامس بـ19 نقطة مع السالمية الثامن بـ16 نقطة على ملعب ثامر .

ويتطلع الكويت للمحافظة على صدارته وتوسيع الفارق مع العربي الثاني، حيث لعبت النتائج لصالحه في الجولة الماضية بعد خسارة الأخضر من الجهراء ورغم تعادله مع الفحيحيل 3-3 ، ومن الواضح ان الكويت يملك هجوما أفضل من دفاعه كما شاهدنا في مباراة الفحيحيل، لذلك على مدربه البحريني علي عاشور معالجة القصور في خط الدفاع ومسانديه في خط الوسط ، أما كاظمة فقد حقق فوزا مستحقا على السالمية في الجولة الماضية ويبحث عن الفوز اليوم للانفراد بالمركز الثاني.

وفي مواجهة القادسية والسالمية فإن الأصفر يسعى لمواصلة حصد النقاط حتى يقترب أكثر من فرق الصدارة، وجاء فوزه على النصر في الجولة الماضية بخماسية في وقته بعدما أضاع نقاطا كثيرة في الجولات الماضية ، فيما يسعى السالمية إلى تحسين مركزه المتأخر " الثامن " بعدما ساءت نتائجه وتراجع مستواه وظهر ذلك بشكل واضح في خسارته من كاظمة بثلاثية.