تتجه الأنظار الأحد إلى «الملك» ليبرون جيمس، الهداف التاريخي الجديد لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، للعب دور المنقذ لمباراة كل النجوم «أول ستار» التقليدية التي تجمع سنويا نجوم الدوري، المقررة في مدية يوتا بولاية سولت لايك سيتي في مشاركته القياسية التاسعة عشرة في ظل غياب العديد من الأسماء البارزة.

من بين 10 لاعبين أساسيين تم اختيارهم بأصوات المشجعين (50%)، الصحافيين (25%) واللاعبين (25%)، انسحب ثلاثة بسبب إصابات تعرضوا لها منذ أسابيع عدة: نجم غولدن ستايت ووريرز حامل لقب الدوري ستيفن كوري الذي كان الأبرز في النسخة السابقة لمباراة كل النجوم بتسجيله 50 نقطة وحصد منطقيا كأس أفضل لاعب فيها، الوافد الجديد إلى فينيكس صنز قادما من بروكلين نتس كيفن دورانت، وظاهرة نيو أورليانز بيليكانز زيون وليامسون.

وقد لا تتوقف الغيابات عند هؤلاء الثلاثة فقط، لأن نجم ميلووكي باكس العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تعرض لإصابة بالتواء في معصمه الخميس في مباراة فريقه ضد شيكاغو بولز.

وعلى الرغم من ذلك، ظهر «الوحش اليوناني» الذي سيكون قائدا للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2019 و2020 والساعي أيضا إلى المنافسة مع شقيقيه أليكس وثاناسيس في مسابقة خفة الحركة، بابتسامة عريضة الجمعة خلال مباراة المشاهير.

كما يحوم الشك حول مشاركة نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد. قال الأربعاء بعد فوز فريقه على كليفلاند كافالييرز: «لست متأكدا، لا أشعر بحالة صحية جيدة. لم أكن كذلك في الأسابيع الثلاثة الماضية».

في غضون ذلك، إذا كان هناك لاعب ضمن وجوده باستمرار منذ 2005، فهو نجم ليكرز جيمس. في الثامنة والثلاثين من عمره، سيخوض مباراة كل النجوم للمرة التاسعة عشرة في مسيرته الاحترافية، وسيكون رقما قياسيا جديدا في سجلاته القياسية.