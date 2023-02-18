تعود عجلة دوري أبطال آسيا في كرة القدم الى الدوران في منطقة الغرب بعد توقف نحو عشرة أشهر مع إقامة مباريات دور الـ 16بنظام التجمع في قطر يومي الأحد والإثنين.

ويلعب الدحيل القطري مع مواطنه الريان، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني الأحد، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني، والهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي الإثنين.

وفيما تقام مباراتا ربع النهائي الخميس المقبل في قطر ونصف النهائي في 26 فبرايرو يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهابا في 29 أبريل وإيابا على أرض أوراوا في 6 مايو.

ويستكمل الاتحاد الآسيوي منافسات نسخة العام الماضي من دوري الأبطال 2022 خلال العام الحالي، في مساعيه لقلب جدولة بطولات الأندية لتتوافق مع الروزنامة الاوروبية.

وكان دور المجموعات لمنطقة الغرب أقيم بنظام التجمع في السعودية في ابريل الماضي.

- دربي قطري -ويلتقي الدحيل بطل المجموعة الرابعة مع الريان وصيف الأولى في مواجهة قطرية خالصة الأحد على استاد الثمامة المونديالي.