أكرم جيرونا وفادة ضيفه ألميريا عندما تغلب عليه 6-2 في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم، وضرب جيرونا بقوة في الشوط الاول بتسجيله رباعية تناوب عليها الارجنتيني فالنتين كاستيانوس (8) والاوكراني فيكتور تسيغانكوف (34) ورودريغو ريكيلمي (36) وخافي هرنانديس (43).

وقلص البلجيكي لارجي رمزاني هدف الشرف للضيوف في الدقيقة 66، لكن جيرونا أضاف هدفين عبر إيفان مارتن، بديل ريكيلمي (77)، والأوروغوياني كرستيان ستوياني، بديل كاستيانوس (79)، قبل أن يسجل المالي البلال توريه الهدف الثاني لألميريا (81).

وعزز جيرونا موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة بفوزه السابع هذا الموسم مقابل 22 نقطة لألميريا الخامس عشر بالخسارة الثالثة تواليا والثانية عشرة هذا الموسم.

وبات ألميريا مهددا بالتراجع الى المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية في حال فوز فالنسيا الثامن عشر (20 نقطة) على مضيفه خيتافي الإثنين في ختام المرحلة، وإسبانيول السابع عشر (21 نقطة) على مضيفه إلتشي الأحد، وتعادل شريكه قادش (22 نقطة) مع مضيفه برشلونة المتصدر الأحد أيضا.

ويلعب اليوم ريال سوسييداد مع سلتا فيغو، وريال بيتيس مع بلد الوليد، وريال مايوركا مع فياريال، وأوساسونا مع ريال مدريد، والأحد أيضا رايو فايكانو مع إشبيلية، وأتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو.