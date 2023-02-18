عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة اسامة السلطان عن اصدار موقع الكتروني رسمي جديد لوزارة التربية، جاء ذلك في كتاب وجهه السلطان لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه حيث قال فيه «نشكر جهودكم في سبيل تسهيل الامور ونود افادتكم بان ادارة نظم المعلومات بصدد اصدار موقع جديد لوزارة التربية، لذا نرجو مخاطبة جهات الاختصاص لتوفير الاحتياجات اللازمة للمحتوى في موقع الوزارة والتحديث للبيانات وذلك على النحو التالي:

- كتابة فقرة بسيطة حول التعليم الديني في الكويت.

- كتابة فقرة بسيطة حول تعليم الكبار بالسن ومحو الامية.

بالتطرق الى التعليم المسائي وكيفية آليته.

- كتابة فقرة بسيطة حول التعليم الحالي في الكويت.

- كتابة نبذة مختصرة بسيطة حول كل منطقة تعليمية بالكويت.

كالتطرق إلى:

1 - أين تقع المنطقة التعليمية.

2 - عدد المدارس بالمنطقة التعليمية.

3 - متى أنشئت المنطقة التعليمية.

4 - الضواحي السكنية التي تشملها المحافظة التابعة لها.