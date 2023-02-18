تُوج فارس نادي الكويت والمنتخب الوطني بلقب اليوم الثاني ضمن منافسات النسخة التاسعة من بطولة «أطياب المرشود» للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان يمثلون جميع الأندية المحلية.

ففي الشوط السادس على ارتفاع 140 سم، نجح الخرافي في تحقيق المركز الأول بزمن 59.76 ثانية بدون نقاط جزاء متفوقًا على الفرسان، عبدالرحمن الفزيع وغنيمة المزورق وغازي الجريوي وحمد العتيبي، كما فاز الخرافي بالشوط الخامس على ارتفاع 130 سم.

وشارك في تتويج أبطال اليوم الثاني كل من سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود والسفير صلاح المالكي سفير مملكة البحرين والنائب السابق وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية السابق المحامي

يعقوب الصانع والناشطة السياسية الدكتورة شيخة الجاسم بالإضافة إلى راعي البطولة وليد سليمان المرشود.

وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود بالتنظيم والمنافسات القوية للنسخة التاسعة من بطولة «أطياب المرشود» قائلًا:« سعدت بحضور هذا المحفل الرياضي المهم وأتوجه بجزيل الشكر إلى راعي البطولة وليد المرشود على تنظيم هذا المحفل الدولي المهم الذي أحرص على حضوره بصوره مستمرة وأشاد بالتعاون الكويتي السعودي في الفروسية حيث حضر رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله الفترة الماضية للبطولات الدولية التي نظمها الاتحاد الكويتي للفروسية واجتمع مع المهتمين برياضة الفروسية».

وأوضح السفير بأن المملكة تتأهب لتنظيم كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 للمرة الاولى في تاريخ المملكة، حيث فازت المملكة في 2019 باستضافة كأس العالم.

الصانع: كرنفال رياضي كبير

بدوره، أوضح المحامي يعقوب الصانع أن وليد المرشود نجح كعادته في تنظيم بطولة دولية مميزه لقفز الحواجز شارك بها فرسان من هنغاريا وألمانيا والأردن وايطاليا وأيرلندا وبلجيكا بالإضافة إلى البلد المستضيف الكويت.

وتقدم الصانع بالشكر إلى رئيس اللجنة العليا المنظمة وليد المرشود على دعمه لرياضة الفروسية عن طريق تنظيم هذه البطولة الدولية القوية وطالب بمزيد من دعم القطاع الخاص للرياضة الكويتية، موضحًا أن المرشود أصبح علامة فارقة ومضيئة للقطاع الخاص في دعم الرياضة وطالبه بالاستمرار في تنظيم هذه البطولة المهمة.

المالكي : مواهب شبابية في القفز

من جانبه، عبّر السفير صلاح المالكي عن سعادته بمتابعة بطولة «أطياب المرشود» الدولية من مضمار مركز الكويت للفروسية قائلًا :« نحن سعداء بحضور فعاليات البطولة التي تقوم بدور كبير في دعم الشباب ودعم هذا الموروث الرياضي المهم. وأتوجه بالشكر إلى الأخوين عبدالرزاق المرشود ووليد المرشود على التنظيم الأكثر من رائع وأهنئ الفائزين بالمراكز الأولى».