أقامت الأكاديمية البحرية الپولندية في مدينة غدينيا حفل تخريج لـ 7 طلاب ضباط كويتيين من الدفعة الـ 47 البحرية مهندسين من مبتعثي الجيش الكويتي كلية علي الصباح العسكرية.

وذلك بحضور سفيرنا في جمهورية پولندا الصديقة خالد الفضلي والملحق العسكري في برلين العميد الركن طيار عدنان العامر، وضابط الإشراف المقيم في پولندا العميد ركن بحري أحمد الضبيب وقيادات من الأكاديمية البحرية الپولندية.

وقد عبر رئيس الأكاديمية البحرية الپولندية اللواء بحري البروفيسور توماش شوبرخت شكره للجيش الكويتي على الثقة التي أولتها للأكاديمية البحرية الپولندية، مشيدا في الوقت نفسه بذوي الطلبة الخريجين على دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم طوال مدة دراستهم.