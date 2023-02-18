سيطر التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين اضافة الى الحرب الروسية على اوكرانيا والملف النووي الايراني، على مؤتمر ميونيخ السنوي للامن في يومه الثاني السبت.

وقالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إنها منزعجة من تعميق الصين علاقتها مع روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الدعم الصيني لروسيا من شأنه تقويض النظام الدولي القائم على القواعد.

وأكدت هاريس في كلمتها خلال المؤتمر على أن دعم أوكرانيا عبر المحيط الأطلسي سيستمر. وقالت إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أقوى من أي وقت مضى.

وأضافت نائبة الرئيس الاميركي إن كييڤ لاتزال صامدة، وأن الولايات المتحدة برهنت - تحت قيادة الرئيس الأميركي جو بايدن - على وجود قيادة حاسمة، حيث إنه شدد على أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا لطالما استغرق الأمر، مؤكدة موقف بلادها الراسخ تجاه الأمر.

وفيما يتعلق بقضية أفعال روسيا في أوكرانيا، أوضحت أنه تم فحص الأدلة وفي ظل معرفة المعايير القانونية؛ فلا يوجد شك في أن ما يجرى في أوكرانيا «هو جرائم ضد الإنسانية».

في المقابل، حمل وزير الخارجية الصيني وانغ يي على واشنطن بلهجة شديدة، مستنكرًا رد فعلها الذي وصفه بـ«الهستيري» على تحليق منطاد صيني أسقطته بطائرة مقاتلة، واجراءاتها «الحمائية».

وأمام جمع من القادة والخبراء الدوليين المجتمعين في مؤتمر ميونيخ للأمن، وجه وانغ يي جملة من الاتهامات للولايات المتحدة معتبرا أن رد فعلها كان «سخيفًا وهستيريًا» على تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأميركية قالت واشنطن إنه أرسل للتجسس وأسقطته طائرة حربية أميركية في 4 فبراير.

وقال «السماء مليئة بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أميركا قوية»، مؤكدا أن المنطاد كان للاستخدام «المدني».

وقال الديبلوماسي الصيني إن إسقاط المنطاد هو «إساءة استخدام للقوة بنسبة 100%»، مكررًا القول بأنه كان مجرد منطاد بسيط لأبحاث الطقس انجرف إلى المجال الجوي الأميركي على نحو عرضي.

وأضاف وانغ يي «نحث الولايات المتحدة على عدم القيام بمثل هذه الأمور السخيفة لمجرد صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية».

وقال «طلبنا من الولايات المتحدة التعامل مع هذا الوضع بهدوء واحترافية.... لسوء الحظ، تتجاهل الولايات المتحدة هذه الحقائق وتستخدم طائرات مقاتلة متقدمة لإسقاط منطاد بصواريخها، وهو ما أراه سخيفا وهستيريا».

وفيما يتعلق بالجانب التجاري، استنكر وانغ يي القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية التي تصنعها الشركات الصينية.

وقال إن هذه القيود «حمائية 100%». وأضاف إن الولايات المتحدة «أنانية 100% وتتصرف على نحو منفرد 100%... وتنتهك على نحو خطير مبدأ التجارة الحرة».

فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال وانغ يي إن بلاده هي نصيرة «السلام»، وأكد أن على موسكو وكييف «الجلوس حول الطاولة وإيجاد (حل) سياسي للنزاع».

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إنه يتعين منع أي تصعيد نووي مع إيران.

وأضافت الوزيرة أنالينا بيربوك للصحافيين في مؤتمر ميونيخ للأمن «يتعين منع أي تصعيد نووي. هذا هو محور جهودنا الديبلوماسية».