كشف تقرير إخباري أن أوريلين تشواميني سيغيب عن صفوف ريال مدريد،في المباراة المقررة أمام أوساسونا مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم وأوضحت صحيفة «ذا أتلتيك» أن تشواميني يعاني من الأنفلونزا، وقد حل مكانه في قائمة الفريق لاعب خط الوسط ماريو مارتين 18، وجاء ذلك بمثابة صدمة لريال مدريد، خاصة أنه يستعد لمواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر برشلونة الذي يلتقي قادش غدا الأحد ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.