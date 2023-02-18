القاهرة - محمد صلاح

عودة فنية قوية للفنانة ميس حمدان بظهور خاص خلال فيلم (المكلكعين) الذي يتم تصويره وصورت دورها في العمل داخل بقصر أبو رحاب في المنيل، وتجسد خلال الأحداث حيث تجسد شخصية ملكة فرعونية اسمها الملكة(زي) تأليف أحمد عثمان وإخراج حسن البلاسي..بطولة محمد الكيلاني وتارا عماد وأحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف منهم محمود حافظ ومنة عرفة وابرام سمير وصبا الرافعي وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي فانتازي.

وانتهت ميس من تصوير مسلسل (عودة البارون) مع حسين فهمي والمقرر عرضه قريبا.. وتجسد شخصية صحفية ورئيسة تحرير نشيطة ومتفوقة في عملها، وترى الأمور دائما بوجهة نظر مختلفة عن كل الناس. المكون من 15 حلقة مع النجم حسين فهمي وخالد سليم وإيهاب فهمي ونهال عنبر وريهام سعيد ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون وآلان الزغبي، والسورية كاترين على والمقرر عرضه قريبا.