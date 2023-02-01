«أصبحت مديرا لمن رفضوني لفيلم العراب»

سيلفستر ستالوني، الممثل الإيطالي الأميركي، يعترف بأنه تعرض للرفض عندما تقدم للتمثيل في فيلم العراب الشهير في السبعينيات، ويضيف: قالوا لي وقتها: أنت لا تبدو إيطالياً، والآن دارت الأيام وأصبحت أنا مديرهم في أعمالي الحالية.