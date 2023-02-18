بيروت - عامر زين الدين

أبدى رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، «خشيته من التطورات الأخيرة التي شهدها الشارع وتنذر بمخاوف حول الامن والاستقرار والتي تستدعي من الجميع المسارعة ودون أي إبطاء، إلى اتخاذ ما يتوجب من خطوات إنقاذية قبل فوات الأوان، بدءا بالتوافق على رئيس للجمهورية وفتح الباب لسلوك معبر الانفراج الملح».

وسأل: «امام الانهيارات اليومية على المستويين المالي والاقتصادي وتعميق البؤس والجوع والافقار وحرب التيئيس خصوصا للشباب اللبناني الطامح والذي سئم الطبقة السياسية بنكدها وتصفية حساباتها على حساب الوطن، أما آن الأوان للبدء بالمعالجات للأزمة، درءا للمخاطر في ظل المرحلة السوداوية الراهنة وويلاتها وأي مصير ستلقاه على الوطن وابنائه؟!

ودعا النائب جنبلاط في تصريح على هامش لقاءاته المفتوحة السبت في قصر المختارة الى خطوات للجم اندفاعات الانهيارات اليومية واستدراك اتساع حالات التفلت التي برزت في مناطق عدة، مبديا أسفه في هذا المجال لاستشهاد ثلاثة عسكريين في حادثة البقاع الاخيرة.