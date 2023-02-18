ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين جراء الهجوم العنيف الذي شنه عناصر تنظيم (داعش) أمس الأول إلى 61 مواطنا من أبناء منطقة السخنة في البادية شرقي حمص، إضافة لمقتل 7 من عناصر حاجز تابع لجيش حكومة دمشق في منطقة الضبيات بريف السخنة ضمن بادية حمص.

ووفقا للمصادر، فقد شن عناصر «التنظيم» هجوما يعد الأكثر دموية منذ مطلع العام الحالي مستقلين دراجات نارية باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، استهدف مدنيين كانوا يعملون في جمع «الكمأة»، مما أسفر عن سقوط 61 ضحية من المدنيين بينما تمكن عدد منهم من الهروب دون معرفة مصيرهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار إلى أن منطقة الضبيات تحتوي على حقل لانتاج الغاز الطبيعي، وتتواجد ضمنها حامية للميليشيات الإيرانية، وقال المرصد انهم لم يتحركوا لصد هجوم داعش او مواجهة عناصره.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى على يد عناصر تنظيم داعش من المدنيين والعسكريين ضمن البادية السورية خلال نحو اسبوع، ومنذ 10 فبراير الجاري إلى 90 قتيلا.

وفي السياق، كانت نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مدير مشفى تدمر الوطني قوله: إن جثامين 53 قتيلا، بينهم 46 مدنيا وسبعة عسكريين، وصلوا إلى المشفى جراء الكمين الذي تعرض له عشرات الأشخاص في أثناء جمعهم الكمأة في بادية شرق السخنة بريف حمص الشرقي.

ووفق الوكالة فإن مسلحي داعش استهدفوا المدنيين بوابل من نيران رشاشتهم استهدافا مباشرا ومن منطقة قريبة، بينما تشير المعطيات إلى أن بعضهم أعدمه مسلحو داعش بالرصاص.

وغالبا ما يواجه المدنيون خلال موسم جمع الكمأة خطرا آخر يتمثل بالألغام وهجمات تنظيم داعش.