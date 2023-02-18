صدر مرسوم رقم 34 لسنة 2023 بنقل وزراء مفوضين إلى ديوان عام وزارة الخارجية

جاء فيه مادة أولى:

ينقل الى الديوان العام لوزارة الخارجية كل من:

1 - أسامة محمد العبيد - الوزير المفوض في سفارة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.

2 - صلاح عبدالخالق البناي الوزير المفوض في سفارة الكويت لدى جمهورية العراق.

3 - مساعد عبدالرحمن الكليب الوزير المفوض في القنصلية العامة للكويت لدى جهورية تركيا في مدينة اسطنبول.

4 - سعد عبدالعزيز المهيني الوزير المفوض في الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيڤ.

5 - وائل عبدالرحمن البكر الوزير المفوض في القنصلية العامة للكويت لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة.

6 - فلاح فهد المطيري الوزير المفوض في المندوبية الدائمة للكويت لدى جامعة الدول العربية.

مادة ثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.