أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا وزاريا رقم 22 لسنة 2023 بشأن التعديل على القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2022

جاء فيه مادة أولى:

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين على النحو التالي:

يستبدل ناصر ماهر المطوع (ممثل عن وزارة التجارة والصناعة) بـ/ يوسف هداد الحسيني (ممثل عن وزارة التجارة والصناعة).

مادة ثانية:

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2022 فيما عدا ما ورد بأحكام هذا القرار.

مادة ثالثة:

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.